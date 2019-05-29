Кузнецова заменит Макарову в основной сетке Уимблдона

Олимпийская чемпионка 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде Екатерина Макарова не выступит на Уимблдоне. Место россиянки в основной сетке турнира «Большого шлема» займёт её соотечественница Светлана Кузнецова.



Екатерина Макарова не выступает с конца февраля текущего года. Её последним на данный момент матчем является поражение от теннисистки из Беларуси Александры Саснович в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:0, 5:7, 6:4. После этого 30-летняя россиянка отказывалась от участия на турнирах в Индиан-Уэллсе (США), Майами (США) и на Открытом чемпионате Франции.



Экс вторая ракетка планеты Светлана Кузнецова, заменившая Макарову в основной сетки Уимблдона, проиграла уже в первом круге на проходящем в настоящий момент «Ролан Гаррос». Она уступила пробившейся через квалификацию Кристине Кучовой из Словакии – 4:6, 2:6.



Уимблдон пройдёт с 1 по 7 июля в Лондоне (Великобритания). Действующей чемпионкой единственного турнира «Большого шлема», проходящего на траве, является немка Анжелика Кербер. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее американки Серены Уильямс – 6:3, 6:3.

