Четвёртая ракетка мира снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на Открытом чемпионате Франции под четвёртым номером, отказалась от продолжения борьбы на «Ролан Гаррос» в ходе матча второго круга с Викторией Кужмовой из Словакии.



Спортсменки провели на корте всего 22 минуты. Уступая в первом сете со счётом 1:3, Бертенс попросила медицинский перерыв. Она сказала врачам, что у неё судороги и нет сил для продолжения борьбы, сообщает WTA Insider. После этого Бертенс объявила, что снимается с «Ролан Гаррос».



Таким образом, Кужмова проходит в третий круг соревнований практически без борьбы. Её соперницей станет победительница матча между Йоханной Контой из Великобритании и Лорен Дэвис из США.



Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.