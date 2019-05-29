Федереру осталось одержать одну победу, чтобы собрать алфавитный «Большой шлем»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер приблизился ещё к одному достижению — алфавитному «Большому шлему». Его суть заключается в том, чтобы одержать победы над теннисистами, чьи фамилии начинаются на одну из 26 букв английского алфавита.



Третья ракетка планеты перед поединком с немцем Оскаром Отте во втором круге Открытого чемпионата Франции закрыл 24 из 26 букв. Для этого ему понадобилось 1466 матчей. Побед над соперниками, чьи фамилии начинались бы на букву «O», у Федерера прежде не было. Однако теперь, одолев Оскара Отто со счётом 6:4, 6:3, 6:4, швейцарец закрыл 25-ю букву и находится в одном шаге от алфавитного «Большого шлема». Единственной буквой, остающейся непокорённой, является «X», сообщает ATP.



Федерер вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.