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Пэр и Эрбер обошли Димитрова и Чилича по наибольшей продолжительности матча «РГ»

Пэр и Эрбер обошли Димитрова и Чилича по наибольшей продолжительности матча «РГ»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Поединок Григора Димитрова и Марина Чилича оставался самым длинным матчем «Ролан Гаррос» — 2019 всего час. Их достижение превзошли французы Бенуа Пэр и Пьер-Юг Эрбер. В пятисетовом поединке второго круга победу праздновал Пэр — 6:2, 6:2, 5:7, 6:7 (6:8), 11:9.

Продолжительность матча составила 4 часа 33 минуты, что на пять минут больше, нежели в поединке Димитрова и Чилича. Пэр 15 раз подал навылет, совершил 13 двойных ошибок и реализовал 10 брейк-пойнтов из 29. На счету его соотечественника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 20.

В третьем круге соперником Пэра станет испанец Пабло Карреньо-Буста, обыгравший Алекса де Минора из Австралии (21) со счётом 6:3, 6:1, 6:1.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.

29 мая 2019 года, среда. 17:30 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
Бенуа Пэр
38
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
3 : 2
Пьер-Юг Эрбер
43
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
1 2 3 4 5
               
6 6 5 6 6 11
2 2 7 7 8 9
               
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