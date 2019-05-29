Пэр и Эрбер обошли Димитрова и Чилича по наибольшей продолжительности матча «РГ»

Поединок Григора Димитрова и Марина Чилича оставался самым длинным матчем «Ролан Гаррос» — 2019 всего час. Их достижение превзошли французы Бенуа Пэр и Пьер-Юг Эрбер. В пятисетовом поединке второго круга победу праздновал Пэр — 6:2, 6:2, 5:7, 6:7 (6:8), 11:9.



Продолжительность матча составила 4 часа 33 минуты, что на пять минут больше, нежели в поединке Димитрова и Чилича. Пэр 15 раз подал навылет, совершил 13 двойных ошибок и реализовал 10 брейк-пойнтов из 29. На счету его соотечественника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 20.



В третьем круге соперником Пэра станет испанец Пабло Карреньо-Буста, обыгравший Алекса де Минора из Австралии (21) со счётом 6:3, 6:1, 6:1.



Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.