Федерер: для Рууда матч с игроком из топ-3 на центральном корте – мечта

Третья рокетка планеты швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от предстоящего поединка третьего круга Открытого чемпионата Франции с норвежцем Каспером Руудом.



«О его отце я, наверное, знаю больше, чем о нём самом, хотя мне так и ни разу не довелось сыграть с его отцом. Я знаю, что Каспер значительно улучшил свою игру за последние годы. Он очень хорошо выглядит на грунте. Однако я видел не так много игр с его участием. Но надо понимать, что для любого 20-летнего парня сыграть с игроком из топ-3 на центральной площадке — то, о чём вы мечтаете.



Должен сказать, я чувствую себя действительно хорошо, учитывая, что я так долго здесь не играл. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе. Следующий раунд определённо будет сложнее», — приводит слова Федерера ATP.

