Блинкова одержала волевую победу над Гарсией, уступая 2:4 по ходу третьего сета

Российская теннисистка Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Франции через квалификацию, в поединке за выход в третий круг обыграла посеянную под 24-м номером француженку Каролин Гарсию — 1:6, 6:4, 6:4. По ходу решающего сета россиянка уступала со счётом 2:4, после чего сумела взять 4 гейма подряд.
Продолжительность поединка составила 1 час 56 минут. Блинкова 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Гарсии 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В третьем круге Блинкова встретится с победительницей матча между австралийкой Присциллой Хон и американкой Мэдисон Кис.
Действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема» является Симона Халеп из Румынии. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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