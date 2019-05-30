Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Блинкова одержала волевую победу над Гарсией, уступая 2:4 по ходу третьего сета

Блинкова одержала волевую победу над Гарсией, уступая 2:4 по ходу третьего сета
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Франции через квалификацию, в поединке за выход в третий круг обыграла посеянную под 24-м номером француженку Каролин Гарсию — 1:6, 6:4, 6:4. По ходу решающего сета россиянка уступала со счётом 2:4, после чего сумела взять 4 гейма подряд.

Продолжительность поединка составила 1 час 56 минут. Блинкова 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Гарсии 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге Блинкова встретится с победительницей матча между австралийкой Присциллой Хон и американкой Мэдисон Кис.

Действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема» является Симона Халеп из Румынии. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

30 мая 2019 года, четверг. 16:55 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Каролин Гарсия
22
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
1 : 2
Анна Блинкова
117
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
1 2 3
           
6 4 4
1 6 6
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент