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17 эйсов помогли дель Потро выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

17 эйсов помогли дель Потро выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, посеянный под восьмым номером на Открытом чемпионате Франции, в напряжённом поединке второго круга сумел одолеть японца Йосихито Нисиоку со счётом 5:7, 6:4, 6:3, 6:7 (5:7), 6:2.

Продолжительность поединка составила 3 часа 49 минут. Дель Потро 17 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 21. На счету его оппонента из Японии 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

За выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» дель Потро поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном, переигравшим хорвата Иво Карловича со счётом 6:3, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

30 мая 2019 года, четверг. 17:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
Йосихито Нисиока
72
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
2 : 3
Хуан-Мартин дель Потро
9
Аргентина
Хуан-Мартин дель Потро
Х. дель Потро
1 2 3 4 5
               
7 4 3 7 7 2
5 6 6 6 5 6
               
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