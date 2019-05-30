17 эйсов помогли дель Потро выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, посеянный под восьмым номером на Открытом чемпионате Франции, в напряжённом поединке второго круга сумел одолеть японца Йосихито Нисиоку со счётом 5:7, 6:4, 6:3, 6:7 (5:7), 6:2.



Продолжительность поединка составила 3 часа 49 минут. Дель Потро 17 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 21. На счету его оппонента из Японии 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.



За выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» дель Потро поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном, переигравшим хорвата Иво Карловича со счётом 6:3, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.



Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.