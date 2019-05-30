23-я победа Джоковича на ТБШ подряд – в видеообзоре второго круга «Ролан Гаррос»

Победа над швейцарцем Генри Лааксоненом (LL) во втором круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:1, 6:4, 6:3 стала для первой ракетки планеты серба Новака Джоковича 23-й подряд на турнирах «Большого шлема».
Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. За выход в четвёртый круг Джокович поспорит с итальянцем Сальваторе Карузо, пробившимся в основную сетку через квалификацию.
В третий круг «Ролан Гаррос» вышел и посеянный под пятым номером немец Александр Зверев, переигравший представителя Швеции Микаэля Имера (Q) со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:3).
Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Следующим соперником Зверева станет серб Душан Лайович (30).
Непросто пришлось четвёртой ракетке планеты австрийцу Доминику Тиму. За 2 часа 31 минуту ему удалось одолеть представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. В третьем круге Тим встретится с уругвайцем Пабло Куэвасом.
Посмотреть видеообзор можно на «Чемпионате».
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