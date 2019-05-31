Собкин: российский женский теннис сейчас отчасти находится на спаде

Борис Собкин, тренер Евгения Донского, прокомментировал результаты Открытого чемпионата Франции—2019. В женском одиночном разряде в третьем круге сыграют три россиянки — Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

«Российский женский теннис сейчас отчасти находится на спаде. В топ-20 нет того большого числа наших игроков, как мы привыкли в минувшее десятилетие. Но с другой стороны, замечательно то, что появляются новые молодые теннисистки. Одна из них — Блинкова. Мне довелось несколько раз брать у неё интервью. Анна не только умный и тонкий человек, но ещё и обладает фантастическим характером: будучи совсем юной, Блинкова ежедневно ездила из родного Павловского посада на тренировки в другой город, в Электросталь, а позже — в Москву. А сейчас она его проявила, выиграв три из четырёх проведённых в Париже поединков в решающем сете. Но дело в том, что характер — такой ресурс, что лишь на нём одном далеко не уедешь. А если и продвинешься, то на недалёкое расстояние. Для больших и стабильных успехов к характеру нужно приложить умение», — цитирует Собкина GoTennis.