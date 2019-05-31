Блинкова узнала соперницу по третьему кругу «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 14-м номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Австралии Присциллу Хон (WC) со счётом 7:5, 5:7, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Мэдисон 15 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвёртый круг Кис поспорит с россиянкой Анной Блинковой (Q).

«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг

Леся Цуренко (Украина, 27) — Александра Крунич (Сербия) — 5:7, 7:5, 11:9.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.