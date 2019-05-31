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Блинкова узнала соперницу по третьему кругу «Ролан Гаррос»

Блинкова узнала соперницу по третьему кругу «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 14-м номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Австралии Присциллу Хон (WC) со счётом 7:5, 5:7, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Мэдисон 15 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвёртый круг Кис поспорит с россиянкой Анной Блинковой (Q).

«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг
Леся Цуренко (Украина, 27) — Александра Крунич (Сербия) — 5:7, 7:5, 11:9.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

31 мая 2019 года, пятница. 13:30 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Присцилла Хон
132
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон
1 : 2
Мэдисон Кис
14
США
Мэдисон Кис
М. Кис
1 2 3
           
5 7 3
7 5 6
           
31 мая 2019 года, пятница. 14:20 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Александра Крунич
76
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
1 : 2
Леся Цуренко
27
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
1 2 3
           
7 5 9
5 7 11
           
Вероника Кудерметова обновляет рекорды. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос»
Надаль, Федерер, Циципас, Нисикори, Вавринка, Плишкова, Стивенс и Свитолина, а также россиянка Кудерметова сыграют в пятницу на РГ.
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