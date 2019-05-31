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Касаткина — единственная россиянка, оставшаяся на «РГ» в парном разряде

Касаткина — единственная россиянка, оставшаяся на «РГ» в парном разряде
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Эстонии Анетт Контавейт вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, одолев Чань Хаочин и Чань Латишу из Китайского Тайбэя, посеянных под восьмым номером, со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.

Дарья и Анетт 5 разу подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Касаткина и Контавейт поспорят с победительницами матча Анна-Лена Грёнефельд (Германия)/Деми Схурс (Нидерланды, 9) — Дуань Инъин (Китай)/Чжэн Сайсай (Китай).

«Ролан Гаррос». Женщины. Парный разряд. Второй круг
Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Юханна Ларссон (Швеция, 15) — Виталия Дьяченко (Россия)/Натела Дзаламидзе (Россия) — 6:2, 6:0.
Николь Меликар (США)/Квета Пешке (Чехия, 7) — Екатерина Александрова (Россия)/Вера Звонарёва (Россия) — 5:7 6:4, 6:4.

31 мая 2019 года, пятница. 13:55 МСК
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
Матч окончен
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
Д. Касаткина А. Контавейт
2 : 1
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Чань Латиша
Китайский Тайбэй
Чань Латиша
Ч. Хаочин Ч. Латиша
1 2 3
           
3 6 6
6 3 4
           
31 мая 2019 года, пятница. 12:00 МСК
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
Матч окончен
Виталия Дьяченко
Россия
Виталия Дьяченко
Натела Дзаламидзе
Россия
Натела Дзаламидзе
В. Дьяченко Н. Дзаламидзе
0 : 2
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
Юханна Ларссон
Швеция
Юханна Ларссон
К. Флипкенс Ю. Ларссон
1 2 3
           
2 0  
6 6  
           
31 мая 2019 года, пятница. 13:30 МСК
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Е. Александрова В. Звонарёва
1 : 2
Николь Меликар
США
Николь Меликар
Квета Пешке
Чехия
Квета Пешке
Н. Меликар К. Пешке
1 2 3
           
7 4 4
5 6 6
           
Вероника Кудерметова обновляет рекорды. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос»
Надаль, Федерер, Циципас, Нисикори, Вавринка, Плишкова, Стивенс и Свитолина, а также россиянка Кудерметова сыграют в пятницу на РГ.
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