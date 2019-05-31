Касаткина — единственная россиянка, оставшаяся на «РГ» в парном разряде

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Эстонии Анетт Контавейт вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, одолев Чань Хаочин и Чань Латишу из Китайского Тайбэя, посеянных под восьмым номером, со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.
Дарья и Анетт 5 разу подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Касаткина и Контавейт поспорят с победительницами матча Анна-Лена Грёнефельд (Германия)/Деми Схурс (Нидерланды, 9) — Дуань Инъин (Китай)/Чжэн Сайсай (Китай).
«Ролан Гаррос». Женщины. Парный разряд. Второй круг
Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Юханна Ларссон (Швеция, 15) — Виталия Дьяченко (Россия)/Натела Дзаламидзе (Россия) — 6:2, 6:0.
Николь Меликар (США)/Квета Пешке (Чехия, 7) — Екатерина Александрова (Россия)/Вера Звонарёва (Россия) — 5:7 6:4, 6:4.
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