Касаткина — единственная россиянка, оставшаяся на «РГ» в парном разряде

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Эстонии Анетт Контавейт вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, одолев Чань Хаочин и Чань Латишу из Китайского Тайбэя, посеянных под восьмым номером, со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.



Дарья и Анетт 5 разу подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.



За выход в четвертьфинал Касаткина и Контавейт поспорят с победительницами матча Анна-Лена Грёнефельд (Германия)/Деми Схурс (Нидерланды, 9) — Дуань Инъин (Китай)/Чжэн Сайсай (Китай).

«Ролан Гаррос». Женщины. Парный разряд. Второй круг

Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Юханна Ларссон (Швеция, 15) — Виталия Дьяченко (Россия)/Натела Дзаламидзе (Россия) — 6:2, 6:0.

Николь Меликар (США)/Квета Пешке (Чехия, 7) — Екатерина Александрова (Россия)/Вера Звонарёва (Россия) — 5:7 6:4, 6:4.