Хачанов начнёт вторую неделю «Ролан Гаррос» матчем с Дель Потро

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга десятый сеяный Хачанов нанёс поражение словаку Мартину Клижану со счётом 6:1, 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 41 минуту. Хачанов 5 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 7. Клижан подал 1 эйс, дважды ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (8), разгромившим австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:4, 6:4, 6:0.

Ещё одну пару 1/8 финала составили австриец Доминик Тим (4) и француз Гаэль Монфис (14). Тим нанёс поражение Пабло Куэвасу из Уругвая — 6:3, 4:6, 6:2, 7:5. Монфис обыграл соотечественника, Антуана Хона, — 6:3, 6:2, 6:3.