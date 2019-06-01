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Хачанов начнёт вторую неделю «Ролан Гаррос» матчем с Дель Потро

Хачанов начнёт вторую неделю «Ролан Гаррос» матчем с Дель Потро
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга десятый сеяный Хачанов нанёс поражение словаку Мартину Клижану со счётом 6:1, 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 41 минуту. Хачанов 5 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 7. Клижан подал 1 эйс, дважды ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (8), разгромившим австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:4, 6:4, 6:0.

Ещё одну пару 1/8 финала составили австриец Доминик Тим (4) и француз Гаэль Монфис (14). Тим нанёс поражение Пабло Куэвасу из Уругвая — 6:3, 4:6, 6:2, 7:5. Монфис обыграл соотечественника, Антуана Хона, — 6:3, 6:2, 6:3.

01 июня 2019 года, суббота. 18:20 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3 : 0
Мартин Клижан
55
Словакия
Мартин Клижан
М. Клижан
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
1 4 3    
               
01 июня 2019 года, суббота. 17:45 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Джордан Томпсон
69
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
0 : 3
Хуан-Мартин дель Потро
9
Аргентина
Хуан-Мартин дель Потро
Х. дель Потро
1 2 3 4 5
               
4 4 0    
6 6 6    
               
01 июня 2019 года, суббота. 17:10 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
3 : 1
Пабло Куэвас
47
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 2 3 4 5
               
6 4 6 7  
3 6 2 5  
               
01 июня 2019 года, суббота. 17:25 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Антуан Хон
146
Франция
Антуан Хон
А. Хон
0 : 3
Гаэль Монфис
17
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
1 2 3 4 5
               
3 2 3    
6 6 6    
               
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