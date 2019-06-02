Хачанов: сразу почувствовал, что Клижан немного устал
Российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги матча третьего круга "Ролан Гаррос", в котором уверенно обыграл словака Мартина Клижана со счётом 6:1, 6:4, 6:3.
Следующим соперником уроженца Москвы станет представитель Аргентины Хуан-Мартин дель Потро.
«Думаю, я провёл хороший матч. Чувствовал с самого начала, что он немного устал после двух пятисетовых поединков. Этот момент стал определяющим. Я старался не делать лёгких ударов, поскольку он опасный игрок. Клижан умеет рисковать и является очень непредсказуемым.
Я нормально играл с самого начала. В начале второго сета появились «качели», но я выдержал. Скорее всего, данный эпизод оказался решающим", — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.
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