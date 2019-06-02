Конта, ни разу не проходившая дальше 1-го круга «РГ», сыграет в четвертьфинале
В матче четвёртого раунда Открытого чемпионата Франции представительница Великобритании Йоханна Конта, посеянная под 26-м номером, в двух сетах обыграла хорватку Донну Векич (23) — 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.
Конта выполнила 7 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми. Векич 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и сделала 2 брейка.
Следующей соперницей Конты станет победительница матча Слоан Стивенс (США, 7) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 19).
Напомним, на «Ролан Гаррос» Йоханна никогда не проходила дальше первого круга.
«Ролан Гаррос». Женщины. Четвёртый круг
Кайя Канепи (Эстония) — Петра Мартич (Хорватия, 31) — 7:5, 2:6, 4:6.
02 июня 2019 года, воскресенье. 13:30 МСК
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
Матч окончен
24
Донна Векич
Д. Векич
0 : 2
26
Йоханна Конта
Й. Конта
|1
|2
|3
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|2
|4
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|6
|6
02 июня 2019 года, воскресенье. 12:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
Матч окончен
88
Кайя Канепи
К. Канепи
1 : 2
31
Петра Мартич
П. Мартич
|1
|2
|3
|
|7
|2
|4
|
|5
|6
|6
Надаль и Федерер всё ближе друг к другу. Матчи 8-го дня «Ролан Гаррос»
Федерер, Надаль, Вавринка, Циципас, Нисикори, Стивенс, Мугуруса, Севастова, Векич, Конта сыграют в воскресенье на РГ.
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