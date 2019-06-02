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Конта, ни разу не проходившая дальше 1-го круга «РГ», сыграет в четвертьфинале

Конта, ни разу не проходившая дальше 1-го круга «РГ», сыграет в четвертьфинале
Теннис / Roland Garros 2019 0

В матче четвёртого раунда Открытого чемпионата Франции представительница Великобритании Йоханна Конта, посеянная под 26-м номером, в двух сетах обыграла хорватку Донну Векич (23) — 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

Конта выполнила 7 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми. Векич 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и сделала 2 брейка.

Следующей соперницей Конты станет победительница матча Слоан Стивенс (США, 7) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 19).

Напомним, на «Ролан Гаррос» Йоханна никогда не проходила дальше первого круга.

«Ролан Гаррос». Женщины. Четвёртый круг

Кайя Канепи (Эстония) — Петра Мартич (Хорватия, 31) — 7:5, 2:6, 4:6.

02 июня 2019 года, воскресенье. 13:30 МСК
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
Матч окончен
Донна Векич
24
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
0 : 2
Йоханна Конта
26
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
02 июня 2019 года, воскресенье. 12:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
Матч окончен
Кайя Канепи
88
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
1 : 2
Петра Мартич
31
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
1 2 3
           
7 2 4
5 6 6
           
Надаль и Федерер всё ближе друг к другу. Матчи 8-го дня «Ролан Гаррос»
Федерер, Надаль, Вавринка, Циципас, Нисикори, Стивенс, Мугуруса, Севастова, Векич, Конта сыграют в воскресенье на РГ.
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