Конта, ни разу не проходившая дальше 1-го круга «РГ», сыграет в четвертьфинале

В матче четвёртого раунда Открытого чемпионата Франции представительница Великобритании Йоханна Конта, посеянная под 26-м номером, в двух сетах обыграла хорватку Донну Векич (23) — 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

Конта выполнила 7 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми. Векич 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и сделала 2 брейка.

Следующей соперницей Конты станет победительница матча Слоан Стивенс (США, 7) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 19).

Напомним, на «Ролан Гаррос» Йоханна никогда не проходила дальше первого круга.

«Ролан Гаррос». Женщины. Четвёртый круг

Кайя Канепи (Эстония) — Петра Мартич (Хорватия, 31) — 7:5, 2:6, 4:6.