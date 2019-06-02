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Монфис: Тим наряду с Надалем и Джоковичем может выиграть «Ролан Гаррос» — 2019

Монфис: Тим наряду с Надалем и Джоковичем может выиграть «Ролан Гаррос» — 2019
Теннис / Roland Garros 2019 0

Француз Гаэль Монфис (14) поделился ожиданиями от предстоящей встречи в 1/8 финала «Ролан Гаррос» с финалистом турнира-2018 австрийцем Домиником Тимом (4).

«Я снова обретаю уверенность и хорошо себя чувствую, но следующий матч будет тяжёлым. Очевидно, что Доминик в отличной форме. Он входит в тройку лучших, у кого есть шансы выиграть турнир. Встретиться с ним уже в четвёртом раунде будет непросто, но, как уже сказал, я отлично себя чувствую. Я дома, поэтому всё возможно, нужно просто дать себе шанс.

Ощущаю ли я, что меня не остановить? Мне бы этого хотелось, но каждый матч разный. Даже условия разные. В следующем матче я играю с теннисистом, который наравне с Новаком и Рафой потенциально может выиграть турнир. Он был в финале в прошлом году и проводит отличный сезон, так что это будет тяжёлый матч, посмотрим, что получится. Надеюсь, что всех можно остановить – и меня, и других. Но, надеюсь, меня не остановят», — приводит слова Монфиса Tennis World USA.

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