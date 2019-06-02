Стивенс стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос», обыграв Мугурусу

Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга соревнований седьмая сеяная Стивенс обыграла 19-ю ракетку турнира, испанку Гарбинье Мугурусу, со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Стивенс дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Мугуруса подала 3 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Стивенс сыграет с 26-й сеяной — британкой Йоханной Контой.
Стивенс выигрывала US Open в 2017 году. На «Ролан Гаррос» её высшее достижение – выход в финал турнира в 2018 году. В решающем матче Стивенс уступила румынке Симоне Халеп – 6:3, 4:6, 1:6. В полуфинале Халеп одолела Мугурусу – 6:1, 6:4.
- 2 июня 2019
-
21:55
-
21:53
-
21:29
-
20:58
-
20:40
-
19:35
-
19:09
-
18:20
-
17:50
-
16:29
-
15:29
-
13:36
-
13:18
-
10:10
-
09:48
-
01:33
-
01:10
- 1 июня 2019
-
23:35
-
22:54
-
22:03
-
21:33
-
20:15
-
17:43
-
17:18
-
16:58
-
16:56
-
16:27
-
16:10
-
15:41
-
15:08
-
13:23
-
13:03
-
12:21
-
10:48
-
10:00