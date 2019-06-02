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Стивенс стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос», обыграв Мугурусу

Стивенс стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос», обыграв Мугурусу
Теннис / Roland Garros 2019 0

Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга соревнований седьмая сеяная Стивенс обыграла 19-ю ракетку турнира, испанку Гарбинье Мугурусу, со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Стивенс дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Мугуруса подала 3 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Стивенс сыграет с 26-й сеяной — британкой Йоханной Контой.

Стивенс выигрывала US Open в 2017 году. На «Ролан Гаррос» её высшее достижение – выход в финал турнира в 2018 году. В решающем матче Стивенс уступила румынке Симоне Халеп – 6:3, 4:6, 1:6. В полуфинале Халеп одолела Мугурусу – 6:1, 6:4.

02 июня 2019 года, воскресенье. 19:25 МСК
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
7
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2 : 0
Гарбинье Мугуруса
19
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
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