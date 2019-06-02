Надаль: 90-я победа на «Ролан Гаррос» – это что-то невероятное

11-кратный победитель «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль прокомментировал свою 90-ю победу, одержанную на Открытом чемпионате Франции. В 1/8 финала Надаль обыграл аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро со счётом 6:2, 6:3, 6:3. Ранее не менее 90 матчей на одном турнире «Большого шлема» выигрывали только швейцарец Роджер Федерер (Australian Open, Уимблдон) и Джимми Коннорс (US Open).

«Это был трудный день. Очень ветрено. Было нелегко найти верную игру. Но в этих условиях, по-моему, я во многом неплохо сыграл. Это был очень плотный матч, а Лондеро – отличный соперник, постоянно держит в напряжении и очень агрессивный. Это позитивная победа для меня. Несмотря на то что он теннисист, о котором мало кто знает, он хорошо играет. У него были важные победы. У него очень хороший ритм в игре, и он может быть очень опасным на этом покрытии.

90-я победа – это на самом деле что-то невероятное. Не знаю, как сложится дальше. Я стараюсь изо всех сил, чтобы хорошо конкурировать и позволить себе быть там, где я сегодня. Теперь у меня будет тяжёлый матч против Кея Нисикори или Бенуа Пэра. Теперь это моя цель. При этом 11 титулов здесь уже что-то невероятное», — приводит слова Надаля пресс-служба АТР.