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Надаль уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Лондеро

Надаль уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Лондеро
Теннис / Roland Garros 2019 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга соревнований второй сеяный Надаль нанёс поражение аргентинцу Хуану-Игнасио Лондеро со счётом 6:2, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Надаль 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Лондеро подал 4 эйса, дважды ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одной из четырёх возможностей взять подачу Надаля.

Защищающий титул Надаль на сегодня проиграл только один сет на «Ролан Гаррос» — 2019 – в третьем круге бельгийцу Давиду Гоффену (27). За выход в полуфинал Надаль сыграет с победителем матча между японцем Кеем Нисикори (7) и французом Бенуа Пэром.

02 июня 2019 года, воскресенье. 16:45 МСК
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
Матч окончен
Хуан-Игнасио Лондеро
78
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
0 : 3
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3 4 5
               
2 3 3    
6 6 6    
               
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