Надаль уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Лондеро

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга соревнований второй сеяный Надаль нанёс поражение аргентинцу Хуану-Игнасио Лондеро со счётом 6:2, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Надаль 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Лондеро подал 4 эйса, дважды ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одной из четырёх возможностей взять подачу Надаля.

Защищающий титул Надаль на сегодня проиграл только один сет на «Ролан Гаррос» — 2019 – в третьем круге бельгийцу Давиду Гоффену (27). За выход в полуфинал Надаль сыграет с победителем матча между японцем Кеем Нисикори (7) и французом Бенуа Пэром.