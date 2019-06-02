Надаль уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Лондеро
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга соревнований второй сеяный Надаль нанёс поражение аргентинцу Хуану-Игнасио Лондеро со счётом 6:2, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Надаль 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Лондеро подал 4 эйса, дважды ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одной из четырёх возможностей взять подачу Надаля.
Защищающий титул Надаль на сегодня проиграл только один сет на «Ролан Гаррос» — 2019 – в третьем круге бельгийцу Давиду Гоффену (27). За выход в полуфинал Надаль сыграет с победителем матча между японцем Кеем Нисикори (7) и французом Бенуа Пэром.
02 июня 2019 года, воскресенье. 16:45 МСК
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
Матч окончен
78
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
0 : 3
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|3
|3
|
|6
|6
|6
Надаль и Федерер всё ближе друг к другу. Матчи 8-го дня «Ролан Гаррос»
Федерер, Надаль, Вавринка, Циципас, Нисикори, Стивенс, Мугуруса, Севастова, Векич, Конта сыграют в воскресенье на РГ.
- 2 июня 2019
-
19:09
-
18:20
-
17:50
-
16:29
-
15:29
-
13:36
-
13:18
-
10:10
-
09:48
-
01:33
-
01:10
- 1 июня 2019
-
23:35
-
22:54
-
22:03
-
21:33
-
20:15
-
17:43
-
17:18
-
16:58
-
16:56
-
16:27
-
16:10
-
15:41
-
15:08
-
13:23
-
13:03
-
12:21
-
10:48
-
10:00
-
00:49
-
00:22
- 31 мая 2019
-
22:48
-
21:42
-
20:45
-
18:13
Партнерский контент