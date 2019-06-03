Победа Стивенс и поражение Севастовой — в видеообзоре 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Представляем видеообзор матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде.
Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга соревнований седьмая сеяная Стивенс за 1 час 40 минут обыграла 19-ю ракетку турнира, испанку Гарбинье Мугурусу, со счётом 6:4, 6:3.
За выход в полуфинал грунтового турнира «Большого шлема» Стивенс сыграет с 26-й сеяной — британкой Йоханной Контой, которая в матче четвёртого круга за 1 час 25 минут обыграла хорватку Донну Векич (23) — 6:2, 6:4.
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова за 57 минут разгромила Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:2, 6:0. Следующей соперницей Вондроушовой станет хорватка Петра Мартич (31), которая нанесла поражение эстонке Кайе Канепи – 5:7, 6:2, 6:4.
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