Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — дель Потро на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 3 июня, состоится матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов, посеянный под 10-м номером, и представитель Аргентины Хуан-Мартин дель Потро (8). Начало поединка запланировано на 15:30 мск.



По личным встречам впереди аргентинец — 3-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — дель Потро на «Ролан Гаррос».



Победитель этого матча за выход в полуфинал поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом (4), либо с французом Гаэлем Монфисом (14).

Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.