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Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — дель Потро на «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — дель Потро на «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Сегодня, 3 июня, состоится матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов, посеянный под 10-м номером, и представитель Аргентины Хуан-Мартин дель Потро (8). Начало поединка запланировано на 15:30 мск.

По личным встречам впереди аргентинец — 3-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — дель Потро на «Ролан Гаррос».

Победитель этого матча за выход в полуфинал поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом (4), либо с французом Гаэлем Монфисом (14).

Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

Хачанов надеется взять реванш у дель Потро. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Зверев, дель Потро, Фоньини, Халеп, Барти, Синякова, Кенин, Анисимова и последний россиянин Хачанов сыграют в понедельник на РГ.
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