Бушар переоделась перед прохожими на центральной улице Парижа

Канадская теннисистка Эжени Бушар отличилась нестандартным поступком. Во время прогулки по Парижу она решила переодеть футболку. Сделала это 25-летняя канадка прямо на глазах туристов.

Видео можно посмотреть на официальной странице Бушар в «Инстаграме».

«Во время осмотра достопримечательностей на мне была розовая рубашка. Я много потела, и следы пота были очень заметны. Заметны до такой степени, что было неловко, люди смотрели на меня.



Наткнувшись на туристический магазин, я решила приобрести новую рубашку, белую (по крайней мере на белом следы видны не так). Переодеваться пришлось сразу же на входе в магазин. Девушки, знаю, что каждая из нас обладает таким умением — в подобные ситуации попадали многие.



Парень справа — фанат, ждущий, пока я переоденусь, чтобы сфотографироваться, хахаха. Бедняга наблюдал за всем этим. И кстати, всё снимала на видео моя бабушка», — так Эжени пояснила свой поступок.

На продолжающемся Открытом чемпионате Франции Бушар провела один матч — уже в первом раунде она уступила украинке Лесе Цуренко — 2:6, 2:6.