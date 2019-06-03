Кенин, выбившая из «Ролан Гаррос» Серену Уильямс, проиграла Барти в 1/8 финала

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Открытом чемпионате Франции под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу США Софью Кенин со счётом 6:3, 3:6, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.
Эшли 11 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Софьи, выбившей из турнира соотечественницу Серену Уильямс, 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию:
текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Кенин на «Ролан Гаррос».
За выход в полуфинал Барти поспорит с американкой Мэдисон Кис (14).
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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