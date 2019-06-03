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Кенин, выбившая из «Ролан Гаррос» Серену Уильямс, проиграла Барти в 1/8 финала

Кенин, выбившая из «Ролан Гаррос» Серену Уильямс, проиграла Барти в 1/8 финала
Теннис / Roland Garros 2019 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Открытом чемпионате Франции под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу США Софью Кенин со счётом 6:3, 3:6, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Эшли 11 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Софьи, выбившей из турнира соотечественницу Серену Уильямс, 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию:
текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Кенин на «Ролан Гаррос».

За выход в полуфинал Барти поспорит с американкой Мэдисон Кис (14).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

03 июня 2019 года, понедельник. 12:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
Матч окончен
Софья Кенин
35
США
Софья Кенин
С. Кенин
1 : 2
Эшли Барти
8
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
3 6 0
6 3 6
           
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