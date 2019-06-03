Джокович разгромил Штруффа и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович (1) не испытал серьёзных проблем в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Первая ракетка мира обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. На счету Джоковича 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 7. Штруфф отметился 4 подачами навылет и 3 двойными ошибками. Реализовать единственный имевшийся брейк-пойнт немцу не удалось.



Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Фабио Фоньини (Италия, 9) — Александр Зверев (Германия, 5).



Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.

Хачанов надеется взять реванш у дель Потро. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос» Джокович, Зверев, дель Потро, Фоньини, Халеп, Барти, Синякова, Кенин, Анисимова и последний россиянин Хачанов сыграют в понедельник на РГ.