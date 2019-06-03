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Джокович разгромил Штруффа и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Джокович разгромил Штруффа и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Сербский теннисист Новак Джокович (1) не испытал серьёзных проблем в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Первая ракетка мира обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. На счету Джоковича 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 7. Штруфф отметился 4 подачами навылет и 3 двойными ошибками. Реализовать единственный имевшийся брейк-пойнт немцу не удалось.

Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Фабио Фоньини (Италия, 9) — Александр Зверев (Германия, 5).

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.

03 июня 2019 года, понедельник. 14:05 МСК
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 0
Ян-Леннард Штруфф
45
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
3 2 2    
               
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