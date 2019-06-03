Нисикори выиграл восьмой пятисетовый матч подряд
В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции японец Кей Никисори (7) в пяти партиях оказался сильнее Бенуа Пэра. Таким образом, Нисикори не проиграл ни одного из восьми последних матчей, в которых он играл все пять партий.
Общая статистика Кея в пятисетовых матчах – 23:6. Всего в карьере Нисикори провёл 177 решающих партий, из которых 132 выиграл.
Лишь в 2019 году японец провёл четыре пятисетовых матча – по два на Australian Open и «Ролан Гаррос». Свой последний пятисетовый поединок он проиграл Роджеру Федереру на Открытом чемпионате Австралии—2017.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Нисикори поспорит с его действующим и 11-кратным чемпионом из Испании Рафаэлем Надалем.
Нисикори в 5 сетах обыграл Пэра и сыграет с Надалем в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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