Нисикори выиграл восьмой пятисетовый матч подряд

В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции японец Кей Никисори (7) в пяти партиях оказался сильнее Бенуа Пэра. Таким образом, Нисикори не проиграл ни одного из восьми последних матчей, в которых он играл все пять партий.



Общая статистика Кея в пятисетовых матчах – 23:6. Всего в карьере Нисикори провёл 177 решающих партий, из которых 132 выиграл.



Лишь в 2019 году японец провёл четыре пятисетовых матча – по два на Australian Open и «Ролан Гаррос». Свой последний пятисетовый поединок он проиграл Роджеру Федереру на Открытом чемпионате Австралии—2017.



За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Нисикори поспорит с его действующим и 11-кратным чемпионом из Испании Рафаэлем Надалем.

Нисикори в 5 сетах обыграл Пэра и сыграет с Надалем в 1/4 финала «Ролан Гаррос»