Капитан сборной России по теннису: Хачанов давно созрел для свершений на ТБШ

Капитан мужской сборной России по теннису Игорь Куницын оценил шансы россиянина Карена Хачанова обыграть представителя Австрии Доминика Тима в четвертьфинале "Ролан Гаррос".
«Безусловно, шансы у Карена есть — он не раз играл с Тимом и обыгрывал его. В том числе в начале этого года на показательных соревнованиях, где два раза победил австрийца. Полагаю, если Хачанов будет хорошо подавать, то у него появится хорошая возможность выйти в полуфинал.
Выход Хачанова в четвертьфинал прогнозировался. Он уже третий год подряд был в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Год назад тоже был большой шанс пройти Зверева и пробиться в четвертьфинал. Также в прошлом году он неплохо выступил на US Open, где имел большое преимущество над Надалем. Поэтому Карен давно созрел для громких свершений в турнирах «Большого шлема», и радует, что он начал оправдывать ожидания.
В понедельник он впервые войдёт в топ-10 рейтинга ATP. Будем надеяться, что это даст большой толчок карьере Хачанова. Невозможно постоянно демонстрировать стабильно высокие результаты, но игровой арсенал Карена позволяет достаточно часто достигать поздних стадий крупных турниров", — приводят слова Куницына «Известия».
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