Победительница US Open Сабатини награждена призом имени Филиппа Шатрие

Экс третья ракетка мира Габриэла Сабатини удостоена высшей награды Международной теннисной федерации (ITF), носящей имя Филиппа Шатрие — французского теннисиста, журналиста и функционера, бывшего президентом и ITF, и Федерации тенниса Франции. Его именем назван также центральный корт «Ролан Гаррос».
«Теннис дал мне крылья. Он укрепил меня физически и морально. Я научилась усердно работать ради поставленной цели. У меня была возможность путешествовать по всему миру, видеть новые культуры, встречать новых людей и заводить друзей со всех уголков нашей планеты.
Мне удалось развить в себе стойкость к трудностям. Я училась на победах, но больше — на поражениях. Всегда буду благодарна теннису. С тех пор как я закончила карьеру, прошло более 20 лет, но след, который оставил во мне теннис, сохранится навсегда», — приводит слова аргентинской спортсменки ITF.
Габриэла Сабатини является победительницей Открытого чемпионата США — 1990. Год спустя она дошла до финала Уимблдона. Лучшими результатами на Открытом чемпионате Австралии и на «Ролан Гаррос» для Сабатини являются выходы в полуфинал.
- 5 июня 2019
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