Барти впервые выиграла «Ролан Гаррос», отдав лишь 4 гейма Вондроушовой

Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции. В финале восьмая сеяная Барти в двух сетах нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Барти трижды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Вондроушова подала 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

Счёт в личном противостоянии Барти и Вондроушовой стал 3-0 в пользу австралийки.

23-летняя Барти завоевала пятый титул в карьере, второй в сезоне-2019, впервые выиграв турнир «Большого шлема».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча Эшли Барти — Маркета Вондроушова в финале «Ролан Гаррос».