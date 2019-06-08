Немецкая мужская пара, в активе которой лишь один титул, выиграла «Ролан Гаррос»
Немецкая пара Кевин Кравиц/Андреас Мис выиграла Открытый чемпионат Франции 2019 года в мужском парном разряде. В финале Кравиц и Мис в двух сетах нанесли поражение французскому дуэту Жереми Шарди/Фабрис Мартен со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Кравиц и Мис подали 6 эйсов, допустили 1 двойную ошибку на двоих и реализовали 2 брейк-пойнта из 6. Шарди и Мартен 6 раз подали навылет, 1 раз ошиблись на подаче и не создали ни одной возможности взять подачу соперников.
Ранее 27-летний Кравиц и 28-летний Мис выиграли только один турнир — в феврале 2019 года они первенствовали на соревнованиях в Нью-Йорке. Кравиц начинал «Ролан Гаррос» 49-й ракеткой мира в парном разряде, Мис — 50-й.
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