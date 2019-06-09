Барти: мне и не снилось, что у меня будет трофей «Ролан Гаррос»

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась впечатлениями от первой в карьере победы на «Ролан Гаррос». В финале восьмая сеяная Барти в двух сетах нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.



«Это замечательно. Сейчас кажется, что это очень большое достижение, но на самом деле это не так. Мы много трудились, чтобы достичь этой цели. И теперь мы здесь – это просто невероятно!

Это были потрясающие две недели. Думаю, что каждый раз, когда у меня получается играть в свой теннис, я играю на равных с лучшими в мире. В эти две недели звёзды сложились для меня, а я играла в отличный теннис, когда это было нужно.

Мне никогда и не снилось, что я буду сидеть с этим трофеем здесь, на Открытом чемпионате Франции. Разве что в детских мечтах я ставила такие цели, но это невероятно.

Мне всегда нравилось играть на грунте, но никогда не удавалось. А последние две недели были чудесными. Я добралась до конца грунтового сезона без поражений», — приводит слова Барти пресс-служба WTA.