Барти: мне и не снилось, что у меня будет трофей «Ролан Гаррос»

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась впечатлениями от первой в карьере победы на «Ролан Гаррос». В финале восьмая сеяная Барти в двух сетах нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.
«Это замечательно. Сейчас кажется, что это очень большое достижение, но на самом деле это не так. Мы много трудились, чтобы достичь этой цели. И теперь мы здесь – это просто невероятно!
Это были потрясающие две недели. Думаю, что каждый раз, когда у меня получается играть в свой теннис, я играю на равных с лучшими в мире. В эти две недели звёзды сложились для меня, а я играла в отличный теннис, когда это было нужно.
Мне никогда и не снилось, что я буду сидеть с этим трофеем здесь, на Открытом чемпионате Франции. Разве что в детских мечтах я ставила такие цели, но это невероятно.
Мне всегда нравилось играть на грунте, но никогда не удавалось. А последние две недели были чудесными. Я добралась до конца грунтового сезона без поражений», — приводит слова Барти пресс-служба WTA.
- 9 июня 2019
-
00:34
- 8 июня 2019
-
22:49
-
21:37
-
21:25
-
21:07
-
19:21
-
19:08
-
18:50
-
18:10
-
17:04
-
15:28
-
14:13
-
12:48
-
12:03
-
11:35
-
10:44
-
10:11
-
09:48
-
09:46
-
00:57
- 7 июня 2019
-
23:56
-
23:38
-
23:17
-
22:51
-
22:20
-
21:34
-
20:25
-
19:57
-
19:34
-
19:01
-
18:38
-
17:23
-
16:54
-
16:37
-
16:32