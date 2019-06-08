Барти станет второй ракеткой мира в новом рейтинге WTA
23-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти, впервые в карьере выигравшая Открытый чемпионат Франции, в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) поднимется на второе место. Это наивысшая позиция представительницы австралийского женского тенниса в одиночном разряде с 1976 года, когда первой ракеткой мира была Ивонн Гулагонг-Коули. Среди пяти её побед на турнирах «Большого шлема» есть и «Ролан Гаррос» — 1971.
Также Барти стала лишь второй восьмой сеяной, выигравшей турнир «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Впервые восьмая ракетка мэйджора, чешка Петра Квитова, в 2011 году выиграла Уимблдон.
Для Барти титул в Париже только пятый в карьере и первый на турнирах «Большого шлема».
Барти впервые выиграла «Ролан Гаррос», отдав лишь 4 гейма Вондроушовой
Барти — первая австралийка за 46 лет, выигравшая «Ролан Гаррос»
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