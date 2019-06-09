Вондроушова: когда меня показывали на чешском телевидении, было немного странно

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова подвела итоги финального матча Открытого чемпионата Франции с австралийкой Эшли Барти, в котором проиграла со счётом 1:6, 3:6.

«Она была слишком сильна и сыграла потрясающий матч. У меня оказалось не очень много шансов. Она преподала урок и не позволила мне показать свой теннис. Барти была лучше во всём.

Я провела первый финал турнира «Большого шлема», и это хорошо. Горжусь собой. Мне всего 19, а я выиграла шесть тяжёлых матчей. Это были удивительные две недели. Многие писали сообщения, меня показывали на чешском телевидении. Всё это немного странно. Я дошла до финала, и это главное. Я просто наслаждаюсь. До сих пор не могу поверить. Возможно, этот турнир изменит мою жизнь, но стараюсь не думать об этом. Сейчас не терпится вернуться домой", — цитирует Вондроушову официальный сайт WTA.