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Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос», победив в финале Тима

Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос», победив в финале Тима
Теннис / Roland Garros 2019 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции. В финале «Ролан Гаррос» второй сеяный Надаль нанёс поражение четвёртой ракетке турнира, австрийцу Доминику Тиму, со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту. Надаль трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Тим подал 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

В 2018 году Тим и Надаль уже встречались в финале «Ролан Гаррос», тот матч завершился победой Надаля в трёх сетах — 6:4, 6:3, 6:2.

Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос», завоевав 82-й титул в карьере и второй в сезоне-2019.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча Рафаэль Надаль — Доминик Тим на «Ролан Гаррос».

09 июня 2019 года, воскресенье. 16:15 МСК
Ролан Гаррос (м). Финал
Матч окончен
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
1 : 3
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3 4 5
               
3 7 1 1  
6 5 6 6  
               
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