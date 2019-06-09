Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос», победив в финале Тима

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции. В финале «Ролан Гаррос» второй сеяный Надаль нанёс поражение четвёртой ракетке турнира, австрийцу Доминику Тиму, со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту. Надаль трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Тим подал 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

В 2018 году Тим и Надаль уже встречались в финале «Ролан Гаррос», тот матч завершился победой Надаля в трёх сетах — 6:4, 6:3, 6:2.

Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос», завоевав 82-й титул в карьере и второй в сезоне-2019.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча Рафаэль Надаль — Доминик Тим на «Ролан Гаррос».