Тим: я спустился из рая в ад

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 7:5, 1:6, 1:6.

«Я спустился из рая в ад. Мне пришлось нелегко. Чтобы выиграть этот турнир, нужно победить 7 отличных теннисистов, а в последних матчах нужно одолеть одного-двух легендарных игроков, которые завоевали не менее 15 титулов на турнирах „Большого шлема“. Если ты не готов на 100% во всём, то ничего не получится.

Я сумел вырвать победу во второй партии, но затем уровень моей игры по какой-то причине упал. В матчах с другими соперниками это было бы не так плохо, но Рафа сумел воспользоваться моим спадом. Именно поэтому он так хорош.

За эти две недели я выложился по полной. Я сделал всё, что мог. Этого оказалось недостаточно, но я дошёл очень далеко", — цитирует Тима официальный сайт тура.