Кудерметова поделилась ожиданиями от возможной встречи с Соболенко

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала выход во второй круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). На старте соревнований она взяла верх над представительницей Туниса Онс Жабер со счётом 6:3, 6:4.

«Мне было нелегко, потому что я проводила первую игру на траве в этом году. Я рада, что смогла победить. Это один из моих любимых турниров. Здесь я чувствую себя, как дома. На этом турнире очень тихо, в отеле также очень спокойно, так что я расслабляюсь. Я решила остаться здесь подольше.

К травяному сезону я начала готовиться в Москве на харде. Мы акцентировали внимание на работе ног и выходах к сетке. Для меня смена покрытий не является проблемой", — цитирует Кудерметову официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит либо с Ариной Соболенко из Беларуси, либо с австралийкой Дестани Айавой.

«Я с ними раньше не встречалась. Мы хорошо общаемся с Ариной в туре. Если она выиграет, надеюсь, мы проведём отличный матч. Думаю, это будет великолепно.

Что касается Дестани, то я видела её игру с Симоной Халеп на Australian Open. Кажется, она вела 5:2, но в итоге проиграла. Но дело в том, что Симона — великолепная теннисистка. Надеюсь, я в любом случае сыграю хорошо", — сказала россиянка.