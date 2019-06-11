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Полуфиналистка «Ролан Гаррос» снялась с травяного турнира в Хертогенбосхе

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» снялась с травяного турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Аманда Анисимова, которая впервые в карьере дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, не сможет выступить на травяном турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды).

17-летняя спортсменка пропустит соревнования в одиночном разряде из-за вирусной болезни. В первом круге она должна была сыграть с россиянкой Натальей Вихлянцевой.

«Сожалею, что не смогу выступить на Libéma Open. Мне не удастся показать тут свою лучшую форму, поскольку нужно отдохнуть и выздороветь. Это мой первый визит в Нидерланды. Надеюсь выступить здесь в следующем году», — приводит слова Анисимовой официальный сайт WTA.

В 2018 году победительницей турнира в Хертогенбосхе стала представительница Сербии Александра Крунич.

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17-летняя Аманда обыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Халеп и стала самой юной полуфиналисткой «шлемов» с 2007 года.
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