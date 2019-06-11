Полуфиналистка «Ролан Гаррос» снялась с травяного турнира в Хертогенбосхе

Американская теннисистка Аманда Анисимова, которая впервые в карьере дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, не сможет выступить на травяном турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды).

17-летняя спортсменка пропустит соревнования в одиночном разряде из-за вирусной болезни. В первом круге она должна была сыграть с россиянкой Натальей Вихлянцевой.

«Сожалею, что не смогу выступить на Libéma Open. Мне не удастся показать тут свою лучшую форму, поскольку нужно отдохнуть и выздороветь. Это мой первый визит в Нидерланды. Надеюсь выступить здесь в следующем году», — приводит слова Анисимовой официальный сайт WTA.

В 2018 году победительницей турнира в Хертогенбосхе стала представительница Сербии Александра Крунич.