Полуфиналистка «Ролан Гаррос» снялась с травяного турнира в Хертогенбосхе
Американская теннисистка Аманда Анисимова, которая впервые в карьере дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, не сможет выступить на травяном турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды).
17-летняя спортсменка пропустит соревнования в одиночном разряде из-за вирусной болезни. В первом круге она должна была сыграть с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
«Сожалею, что не смогу выступить на Libéma Open. Мне не удастся показать тут свою лучшую форму, поскольку нужно отдохнуть и выздороветь. Это мой первый визит в Нидерланды. Надеюсь выступить здесь в следующем году», — приводит слова Анисимовой официальный сайт WTA.
В 2018 году победительницей турнира в Хертогенбосхе стала представительница Сербии Александра Крунич.
Серена благословила русскую американку. И Анисимова выбила чемпионку
17-летняя Аманда обыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Халеп и стала самой юной полуфиналисткой «шлемов» с 2007 года.
- 11 июня 2019
-
22:40
-
22:37
-
20:54
-
20:51
-
19:06
-
18:55
-
16:48
-
15:49
-
14:40
-
13:28
-
12:23
-
12:00
-
11:33
-
10:58
-
10:46
-
10:23
-
09:42
-
09:02
- 10 июня 2019
-
22:46
-
21:31
-
19:47
-
17:26
-
16:10
-
15:10
-
15:02
-
14:08
-
12:55
-
11:54
-
11:20
-
10:50
-
10:13
-
09:50
-
09:02
-
08:46
-
08:41
Партнерский контент