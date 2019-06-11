Женский турнир International в Ноттингеме два дня не может начаться из-за дождей

Организаторы женского турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания) из-за сильных дожей не могут дать старт соревнованиям уже два дня подряд. Все шестнадцать матчей первого круга они планируют провести в среду.
В турнире с призовым фондом $ 250 тыс. должны принять участие 32 теннисистки, среди них — две россиянки. Людмила Самсонова, прошедшая квалификацию, сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич. Другая представительница России, Евгения Родина, в первом круге встретится с француженкой Хлоэ Пакэ.
Действующим победителем турнира в Ноттингеме является недавняя чемпионка Открытого чемпионата Франции, австралийка Эшли Барти. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
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