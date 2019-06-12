214-я ракетка мира объяснила, как ей удалось победить Соболенко

214-я ракетка мира австралийка Дестани Айава прокомментировала победу над Ариной Соболенко из Беларуси в первом круге турнира в Хертогенбосхе со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4.



«Думаю, дело в психологии. Это был очень долгий и трудный матч. Я знала, что меня ожидает сложное испытание. Перед игрой я всё время думала о рейтинге Соболенко. Но, выходя на корт, я решила, что буду играть активно и постараюсь оправдать „уайлд-кард“, который турнир мне дал. Я хотела использовать свой шанс.

Я упорно работала в последние недели и месяцы. Я хотела, чтобы всё наконец сложилось воедино, и я начала побеждать. Первая победа над соперницей из топ-10 очень много значит для меня. Это очень приятно. Такой успех придаст мне уверенности", — цитирует Айаву официальный сайт тура.

Следующей соперницей Дестани будет россиянка Вероника Кудерметова.

«Я немного посмотрела её игру. Меня ждёт нелёгкое испытание, но я постараюсь подготовиться как можно лучше», — сказала Айава.