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Соболенко сенсационно проиграла 214-й ракетке мира на турнире в Хертогенбосхе

Соболенко сенсационно проиграла 214-й ракетке мира на турнире в Хертогенбосхе
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под вторым номером, в матче первого круга проиграла представительнице Австралии Дестани Айаве (WC) со счётом 6:7 (3:7), 6:1, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Арина 4 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету 214-й ракетки мира 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Айава поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Действующая чемпионка сербка Александра Крунич проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс — 3:6, 6:3, 1:6.

Хертогенбосх. Женщины. Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 4) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:4, 6:4.
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Ван Яфань (Китай) — 7:6 (7:4), 6:3.
Полона Херцог (Словения) — Кристина Макхэйл (США) — 6:4, 6:4.

11 июня 2019 года, вторник. 14:00 МСК
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
Матч окончен
Дестани Айава
214
Австралия
Дестани Айава
Д. Айава
2 : 1
Арина Соболенко
10
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1 2 3
           
7 7 1 6
6 3 6 4
           
11 июня 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кирстен Флипкенс
69
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
2 : 1
Александра Крунич
66
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
1 2 3
           
6 3 6
3 6 1
           
11 июня 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
Матч окончен
Леся Цуренко
32
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
2 : 0
Кристина Плишкова
113
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
11 июня 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ван Яфань
57
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
0 : 2
Элисон Ван Эйтванк
55
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
1 2 3
           
6 4 3  
7 7 6  
           
11 июня 2019 года, вторник. 13:30 МСК
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кристина Макхэйл
112
США
Кристина Макхэйл
К. Макхэйл
0 : 2
Полона Херцог
62
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
Кудерметова поделилась ожиданиями от возможной встречи с Соболенко
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