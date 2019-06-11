Соболенко сенсационно проиграла 214-й ракетке мира на турнире в Хертогенбосхе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под вторым номером, в матче первого круга проиграла представительнице Австралии Дестани Айаве (WC) со счётом 6:7 (3:7), 6:1, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.
Арина 4 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету 214-й ракетки мира 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Айава поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Действующая чемпионка сербка Александра Крунич проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс — 3:6, 6:3, 1:6.
Хертогенбосх. Женщины. Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 4) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:4, 6:4.
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Ван Яфань (Китай) — 7:6 (7:4), 6:3.
Полона Херцог (Словения) — Кристина Макхэйл (США) — 6:4, 6:4.
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