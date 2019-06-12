Бертенс — о проблемах с желудком на «Ролан Гаррос»: я 5 дней провела в постели

Голландская теннисистка Кики Бертенс, снявшаяся с Открытого чемпионата Франции по ходу матча второго круга из-за плохого самочувствия, рассказала о своём состоянии. В первом круге турнира в Хертогенбосхе она победила шведку Юханну Ларссон со счётом 6:3, 6:1. Перед матчем второго круга «Ролан Гаррос» со словачкой Викторией Кужмовой Кики беспокоили рвота и диарея.



«После „Ролан Гаррос“ я 5 дней провела в постели, так что физически моя подготовка к травяному сезону была не лучшей. Но времени было немало, так что я смогла полностью восстановиться. Проблем со здоровьем у меня уже нет. С организмом всё наконец в порядке.

Всегда нелегко играть со своей подругой. Это был мой первый матч на траве, к тому же я посеяна под первым номером. Это непростые условия для меня, но я с каждым днём чувствую себя на корте всё лучше. Я очень рада победе", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

Следующей соперницей Кики будет соотечественница Аранча Рус.

«Это непростая соперница. Она долгое время является второй ракеткой Нидерландов, а раньше была первой. Аранча — левша, противостоять ей нелегко. Ей нравится выступать здесь. По крайней мере одна голландка выйдет в четвертьфинал, так что для турнира это хороший вариант», — сказала Бертенс.