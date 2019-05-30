Бертенс — о снятии с «Ролан Гаррос»: меня всю ночь мучили диарея и рвота

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на Открытом чемпионате Франции под четвёртым номером, прокомментировала решение сняться в ходе матча с Викторией Кужмовой из Словакии при счёте 1:3.

«Вчера я хорошо себя чувствовала. Никаких проблем не было: я тренировалась, отдыхала, всё было нормально. Я была готова к игре. Но когда я проснулась ночью, мне было очень плохо. Меня всю ночь мучили диарея и рвота. Так же плохо было и днём.

Перед матчем моё самочувствие немного улучшилось. Я немного поспала, хотела сыграть, но как только начала разминаться, всё началось снова. Сил у меня уже не было.

Конечно, всё случилось в неудачное время. Я провела несколько прекрасных недель, а потом мне стало плохо на турнире «Большого шлема». Это расстраивает. Надеюсь, вскоре мне станет лучше", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

Следующей соперницей Кужмовой будет британка Йоханна Конта.