Александрова прокомментировала победу над 3-й ракеткой турнира в Хертогенбосхе

Россиянка Екатерина Александрова поделилась впечатлениям от победы над бельгийкой Элисе Мертенс в первом круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) со счётом 6:4, 6:2. Мертенс получила третий номер посева.
«Элисе — сложная соперница. Я не очень хорошо начала матч, но спустя несколько геймов я почувствовала больше уверенности на корте. Думаю, это мне помогло.
Подготовка к травяному сезону у меня получилась не супер мощной. Я провела здесь пару дней. Вообще мне нравится играть на траве. Я с нетерпением ждала этой части сезона", — приводит слова Александровой официальный сайт тура.
Следующей соперницей Екатерины будет бельгийка Исалин Бонавентюр.
«Я знаю Исалин, но не так хорошо знакома с её игрой. Посмотрим, как всё получится», — сказала Александрова.
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