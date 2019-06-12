Александрова прокомментировала победу над 3-й ракеткой турнира в Хертогенбосхе

Россиянка Екатерина Александрова поделилась впечатлениям от победы над бельгийкой Элисе Мертенс в первом круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) со счётом 6:4, 6:2. Мертенс получила третий номер посева.



«Элисе — сложная соперница. Я не очень хорошо начала матч, но спустя несколько геймов я почувствовала больше уверенности на корте. Думаю, это мне помогло.

Подготовка к травяному сезону у меня получилась не супер мощной. Я провела здесь пару дней. Вообще мне нравится играть на траве. Я с нетерпением ждала этой части сезона", — приводит слова Александровой официальный сайт тура.

Следующей соперницей Екатерины будет бельгийка Исалин Бонавентюр.

«Я знаю Исалин, но не так хорошо знакома с её игрой. Посмотрим, как всё получится», — сказала Александрова.