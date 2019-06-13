Бертенс: почему бы мне не стать первой ракеткой мира?

Голландская теннисистка Кики Бертенс оценила уровень своей игры и предположила, что ей по силам стать первой ракеткой мира. В рейтинге WTA она занимает четвёртую строчку.
«В свой лучший день я могу победить любую соперницу, а в плохой могу проиграть кому угодно. Все теннисистки из топ-100 — профессионалы, которые стремятся побеждать, так что конкуренция очень жёсткая. Я стараюсь выкладываться по полной в каждом матче.
Два года назад я могла бы со спокойной душой завершить карьеру. На тот момент я вошла в топ-30, что уже было огромным достижением. Но я чувствовала, что ещё не реализовала свой потенциал полностью. Почему бы мне не стать первой ракеткой мира? С нынешней конкуренцией возможно всё.
Я всё ещё люблю теннис. Когда я на корте и всё получается, это просто магия", — приводит слова Бертенс The Holland Herald.
Во втором круге турнира в Хертогенбосхе Кики сыграет с соотечественницей Аранчей Рус.
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