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170-я ракетка мира — о победе над А. Зверевым: на траве я опасен

170-я ракетка мира — о победе над А. Зверевым: на траве я опасен
Теннис / ATP 0

170-я ракетка мира немецкий теннисист Дастин Браун прокомментировал победу в матче второго круга турнира в Штутгарте с соотечественником Александром Зверевым со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.

«Я очень рад. В прошлом году я не очень хорошо сыграл на траве. В этот раз хотелось продемонстрировать отличный теннис. Штутгарт находится на некоторой высоте над уровнем моря, думаю, это помогло моей игре. Перед этим я уже выиграл здесь три хороших матча — два в квалификации и в первом круге у Миллмана. Сегодня условия были медленными, и в поединке с Алексом это особенно нелегко. Он здорово действует на приёме. Мне нужно было как можно чаще попадать первым мячом. Брейк в первом сете придал мне уверенности.

Я просто стараюсь проводить матч за матчем, играя в свой теннис. Я играю агрессивно и знаю, что на траве я опасен. Особенно, когда часто выхожу к сетке. Пока что всё работает как надо", — цитирует Брауна официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Дастин поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Зверев уступил 170-й ракетке мира во втором круге турнира в Штутгарте
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