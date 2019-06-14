Кудерметова стала первой полуфиналисткой турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв представительницу Бельгии Гретье Миннен, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.



Вероника 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.



За выход в финал Кудерметова поспорит с победительницей поединка Екатерина Александрова (Россия) — Элисон Риске (США).



В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич. В финале она обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.

Хертогенбосх. Женщины. Второй круг

Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Аранча Рус (Нидерланды, WC) — 7:5, 6:3.

