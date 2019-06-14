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Кудерметова стала первой полуфиналисткой турнира в Хертогенбосхе

Кудерметова стала первой полуфиналисткой турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв представительницу Бельгии Гретье Миннен, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.

Вероника 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал Кудерметова поспорит с победительницей поединка Екатерина Александрова (Россия) — Элисон Риске (США).

В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич. В финале она обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.

Хертогенбосх. Женщины. Второй круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Аранча Рус (Нидерланды, WC) — 7:5, 6:3.

14 июня 2019 года, пятница. 13:25 МСК
Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Гретье Миннен
139
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
1 : 2
Вероника Кудерметова
60
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 2 3
           
6 5 3
4 7 6
           
14 июня 2019 года, пятница. 13:30 МСК
Хертогенбосх (ж). 2-й круг
Матч окончен
Кики Бертенс
4
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 0
Аранча Рус
132
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
1 2 3
           
7 6  
5 3  
           
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