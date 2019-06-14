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Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA 0

Россиянка Екатерина Александрова в четвертьфинале соревнований в Хертогенбосхе (Нидерланды) проиграла представительнице США Элисон Риске со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.

Александрова выполнила 10 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт. В активе её соперницы 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 3 сделанных брейка. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в финал Риске поборется с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая в 1/4 финала нанесла поражение бельгийке Гретье Миннен, пробившейся в основную сетку через квалификацию — 4:6, 7:5, 6:3.

В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич. В финале она обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.

14 июня 2019 года, пятница. 15:50 МСК
Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Элисон Риске
61
США
Элисон Риске
Э. Риске
2 : 0
Екатерина Александрова
52
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 2 3
           
7 6  
5 3  
           
Кудерметова стала первой полуфиналисткой турнира в Хертогенбосхе
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