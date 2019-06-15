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Бертенс вышла в финал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Рыбакину

Бертенс вышла в финал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Рыбакину
Теннис / WTA 0

Четвёртая ракетка мира голландка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под первым номером, в полуфинальном матче одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину, пробившуюся в основную сетку соревнований через квалификацию, со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Бертенс 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Рыбакиной 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Соперницей Бертенс по решающему поединку станет американка Элисон Риске, обыгравшая россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич. В финале она обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.

15 июня 2019 года, суббота. 15:40 МСК
Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Кики Бертенс
4
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 0
Елена Рыбакина
134
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
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