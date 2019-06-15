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Экс первая ракетка мира Каролина Возняцки вышла замуж за баскетболиста

Экс первая ракетка мира Каролина Возняцки вышла замуж за баскетболиста
Теннис / WTA 0

Экс первая ракетка планеты датчанка Каролина Возняцки и известный в прошлом американский баскетболист Дэвид Ли, выступавший в НБА, поженились. Пара сыграла свадьбу на итальянском острове Тоскана. На церемонию бракосочетания были приглашены 120 гостей.

«Дэвид организовал круиз на закате на частном острове, и в круизе с нами был парень, играющий на гитаре. Я внезапно увидела панику в глазах Дэвида, когда он подошёл к своему рюкзаку и начал что-то искать. Я спросила: «Что происходит?». Он ответил: «Ничего». Затем он достал коробку с кольцом, опустился на одно колено и сделал мне предложение. Не помню, что он говорил, потому что была в шоке. Когда я начинаю нервничать, я смеюсь. Я не ожидала этого, поэтому начала смеяться и сказала: «Конечно, да». Это случилось прямо на закате. Было прекрасно!» — приводит слова Возняцки Vogue.

Фото с церемонии можно посмотреть в «твиттере» CaroWozniackiNews.

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