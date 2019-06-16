Циципас: не получал никакой экономической поддержки от Федерации тенниса Греции

Шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал о финансовых трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться на старте карьеры.



«Очень важно, что я приехал из Греции — страны без теннисной истории, в которой не было лучших игроков в этом виде спорта. Очень горжусь тем, что представляю свою страну, хочу творить её историю и сделать теннис ещё более популярным в Греции. В начале было непросто, у меня не было никакой экономической поддержки со стороны национальной федерации. Я путешествовал самостоятельно и сам покрывал все расходы на тренеров.



Мне приходилось прикладывать много усилий, но теперь всё изменилось. Мне не нужна никакая федерация. Есть академия Муратоглу, которая очень меня поддерживает. Мой отец дал мне необходимые знания, как делать правильные и разумные вещи», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.