Риске выиграла финал в Хертогенбосхе, проиграв Бертенс первый сет со счётом 0:6

В финале турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) хозяйка кортов Кики Бертенс, посеянная под первым номером, в трёх сетах уступила американке Элисон Риске со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 5:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.

27-летняя уроженка Ватерингена выполнила 14 эйсов, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Риске не подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и сделала 3 брейка. В личных встречах американка сократила отставание — 1-3.

Напомним, в полуфинале Риске взяла верх над россиянкой Вероникой Кудерметовой — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала представительница Сербии Александра Крунич. В финале она обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.