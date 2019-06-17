Кудерметова поднялась на 33-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 17 июня российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на 33-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA. 17 июня

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 4175.

2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 3525.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 3401.

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 3091.

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2961.

6 (6). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2419.

7 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2350.

8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2327.

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 1908.

10 (10). Бьянка Андрееску (Канада) — 1827.

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33 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 799...

36 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 761…

40 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 718...

57 (56). Анна Блинкова (Россия) — 567...

69 (65). Виталия Дьяченко (Россия) — 464...

76 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 442...

78 (72). Вера Звонарёва (Россия) — 435...

84 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 417...

95 (99). Маргарита Гаспарян (Россия) — 374...

98 (96). Мария Шарапова (Россия) — 355.